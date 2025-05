Gruppo Vega, 15 anni di aiuto alla gente fra alluvioni e nuovo clima

Festa grande a San Giorgio Piacentino per i 15 anni di vita del Gruppo Vega. L'associazione che presta il suo servizio nell’ambito della protezione civile nel territorio dell’Unione Val Nure - Val Chero domenica 25 maggio ha celebrato il suo anniversario con una mattinata dedicata ai volontari e al futuro del gruppo. Il presente racconta una storia di passione disinteressata: un imperativo morale che ogni giorno mette in moto il cuore di 54 volontari, senza necessità di ulteriori contropartite. Il futuro, però, ha già gettato il guanto di sfida: dal nodo generazionale (mancano nuove leve) alla burocratizzazione (ogni spesa va rendicontata al dettaglio, ma così si ruba tempo all’operatività), passando per la nuova emergenza climatica. Formula, quest’ultima, troppo spesso usata come foglia di fico per coprire negligenze di sistema che concorrono a trasformare il rischio calamità in un pericolo concreto.

Sono questi gli spunti da cui è partita la tavola rotonda moderata dal vicecaporedattore di Libertà Paola Romanini a cui hanno partecipato il presidente del Gruppo Vega Alex Anselmi, Leonardo Dentoni del coordinamento Protezione civile Piacenza, Fabrizio Marchi, dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, l’ispettore antincendio dei vigili del fuoco Massimiliano Clini, il comandante della polizia locale Val Nure-Val Chero Paolo Giovannini.

Premiati, durante la mattinata, i volontari di lungo corso del Gruppo Vega, nonché i 10 soci fondatori. Un ricordo speciale per il colonnello dell'Aeronautica militare Mario Biondo (morì nel Covid) a cui verrà intitolato il prossimo 30 maggio il centro sovracomunale logistica della Protezione civile, sempre a San Giorgio. Il Gruppo Vega, che 15 anni fa partì con un solo Fiat Ducato, è ora un sistema strutturato dotato di un ampio parco mezzi. In occasione dell'anniversario è anche stato inaugurato un nuovo "mini-rumper", un mezzo cingolato con pala autocaricante che consentirà di caricare sabbia, ma anche neve ed altri materiali. Il mezzo è stato donato dal Dipartimento nazionale di Protezione civile come premio per gli ottimi risultati ottenuti dal Vega. E fra i nuovi strumenti in arrivo, ci sarà anche un gps fondamentale per il coordinamento delle operazioni di ricerca dispersi.