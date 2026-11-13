Il ladro entra dalla finestra e chiede di uscire dalla porta

Un rumore di vetri rotti. Una donna, mentre stava riposando nella propria camera da letto al terzo piano di un edificio, si è ritrovata improvvisamente davanti un ladro, che le ha messo una mano sulla bocca chiedendole: «C’è qualcun altro in casa?». La donna, comprensibilmente spaventata, ha iniziato a gridare. A quel punto il malvivente ha rinunciato all’impresa, e ha chiesto di essere accompagnato alla porta. La donna lo ha assecondato, raggiungendo l’ingresso e spalancandogli la porta. Il ladro è così fuggito a mani vuote, rinunciando al bottino.

È accaduto nella notte tra giovedì e venerdì scorsi in via Vittime del Terrorismo, a San Nicolò, una zona di nuove costruzioni.