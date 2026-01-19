Il Marcora brilla al Cooking Quiz e conquista la Finale Internazionale

Formazione, sfida e innovazione: il Cooking Quiz 2026 è entrato nel vivo a Piacenza. Gli studenti e le studentesse dell’I.S.I.S. “G. Marcora” sono stati protagonisti del progetto didattico, di respiro europeo, che da dieci anni coinvolge gli Istituti alberghieri integrando competenze tecniche e percorsi formativi innovativi basati su formazione, gamification e confronto.

La giornata si è arricchita ulteriormente grazie alle masterclass firmate ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana. Lo chef Giorgio Paratici, diplomato ALMA e Ambassador, insieme a Sara Frellicca, anche lei diplomata ALMA, hanno coinvolto le classi di enogastronomia in un incontro dedicato allo “Street food” mentre le classi di sala-vendita hanno assistito alla lezione su “Il caffè” di Ciro Fontanesi Coordinatore ALMA Wine Academy.

Al termine della tappa, le classi 4^A, 3^A ind. Enogastronomia, 4^B indirizzo “Pasticceria” e 4^C e 3^D Sala-Vendita hanno conquistato il pass per la Finalissima, in programma il 6 maggio 2026 a Parma, presso l’Auditorium Paganini. La scelta di Parma, prima città italiana riconosciuta Città Creativa UNESCO per la Gastronomia, come sede della finalissima offrirà agli studenti l’opportunità di approfondire le sei filiere d’eccellenza del territorio nel cuore del made in Italy agroalimentare: il Prosciutto di Parma, il Parmigiano Reggiano, la pasta, il pomodoro, le conserve ittiche e la trasformazione del latte.

Grande entusiasmo anche nelle parole degli studenti e dei docenti dell’Istituto Alberghiero “Marcora”. “Sicuramente il fatto di aver partecipato insieme, come gruppo è stato davvero bellissimo!” – Vincere è secondario, di sicuro comunque andare a Parma per la Finale sarà un’esperienza indimenticabile!” hanno dichiarato Augusto Monfredini, Agata Rolleri, Gabriele Montesissa e Alessia Cecilia Garofalo studenti dell’Istituto.

Soddisfazione condivisa anche dal corpo docente. “Un’iniziativa di grande valore per la Scuola, che ha permesso di tradurre in attività pratiche il percorso didattico svolto in aula. Gli studenti hanno partecipato con impegno e motivazione” – ha commentato Pietro Pilotti, docente del Marcora.

L’edizione 2026 rappresenta un traguardo importante per il progetto, che celebra dieci anni di attività, confermandosi come uno dei format educativi più apprezzati nel settore della formazione alberghiera, con il coinvolgimento annuale di oltre 35.000 studenti in Italia e in Europa.

In palio per le classi vincitrici una giornata di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e un viaggio premio in Grecia per l’intera classe.

