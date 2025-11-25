Il sogno di Carlo si avvera, nasce il “Vittorino Bike Bus”

Il sogno del piccolo Carlo è diventato realtà, con tanto di nuovi amici pronti ad aiutarlo per renderlo ancora più bello. Lui si chiama Carlo Bersani e frequenta la scuola elementare “Vittorino Da Feltre”, qualche mese fa aveva espresso il desiderio di poter andare a scuola in bicicletta insieme ai suoi compagni di classe e l'istituto lo ha accontentato dando vita al progetto “Vittorino Bike Bus”. Si tratta di una variante del Pedibus sue due ruote, l'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Fiab Amolabici e Ceas Infoambiente del Comune di Piacenza: la prima “biciclettata” si è tenuta lo scorso 21 marzo, la seconda il 23 maggio e ha coinvolto complessivamente una cinquantina di alunni in questo percorso che dall'asilo Collodi li ha condotti a scuola in bici in tutta sicurezza e nel pieno rispetto dell'ambiente grazie al supporto dei volontari di Fiab. Ci sarà una terza giornata del “Vittorino Bike Bus”, in programma per venerdì mattina con appuntamento per tutti alle ore 8: per l'occasione, ieri mattina l'Ufficio Scolastico Territoriale e Biondi Cicli hanno regalato ai piccoli partecipanti luci di posizione (fronte e retro) da mettere sulle biciclette, campanelli e pratici coprizaino in caso di pioggia.