In 200 alla camminata per la pace a Piacenza

Almeno 200 i partecipanti che hanno sfidato il freddo di oggi pomeriggio per manifestare durante la camminata per la pace promossa da Europe for peace.

«Dalla parte delle vittime. Disarmati e disarmanti» il motto al centro dell'iniziativa organizzata in centinaia di piazze in tutto il Paese. Anche Piacenza ha risposto presente grazie alla presenza di una trentina di associazioni tra cui Acli, Anpi, Arci, Art. 21 Presidio di Piacenza, Associazione Arcangelo Dimaggio, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII°- area Piacenza, Associazione di promozione sociale ok club, Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra. Associazione Protezione della Giovane, Avè, Centro Culturale Islamico di via Caorsana, Centro Missionario Diocesano, Cgil, Chiesa Evangelica Metodista, Cpp, Emergency, Donne in nero, Legambiente, Mce, Mcl, Mondo Aperto, Progetto Mondo Mlal, Rete Radiè Rech, Ricicliamo for Africa, Unicef.

Presente anche Laila Simoncelli, coordinatrice della campagna "Un Ministero di Pace" della comunità Papa Giovanni XXIII e in collegamento telefonico Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace ed europarlamentare.

Tra piazza Cavalli e piazza Duomo per tutto il pomeriggio si sono alternate letture e musiche legate al tema della pace e della non violenza.

La marcia si inserisce in un calendario regionale di iniziative coordinate dalla Rete Pace e Nonviolenza Emilia-Romagna e a livello locale da Europe for Peace Piacenza che richiama l'urgenza del disarmo, della nonviolenza e della costruzione di una cultura di pace come risposta ai conflitti in corso e alle crescenti tensioni internazionali.

La foto gallery di Marco Grisoli