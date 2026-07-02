«In sella ho sconfitto il bullismo». Alìcia, 13 anni e il suo coraggio
La giovanissima amazzone ha trasformato la sua esperienza in un “manifesto” di speranza e di forza per i suoi coetanei
Riccardo Foti
|3 ore fa
Alìcia si allena al maneggio di Mortizza: adesso i cavalli sono diventati la passione di famiglia - © Libertà/Riccardo Foti
Ha solo 13 anni, ma ha già trasformato la sua esperienza in un messaggio di speranza per tanti ragazzi. La giovane amazzone piacentina Alícia Carini ha trovato la forza di superare i momenti difficili grazie ai cavalli: è stata l’equitazione a insegnarle ad affrontare le paure, a rialzarsi dopo ogni caduta e a trasformare un periodo nero, segnato dal bullismo, in una spinta per guardare avanti.
Insegnamenti preziosi che ha riassunto in trenta brevi lezioni raccolte nel suo libro “Il Cuore del Cavaliere – 30 lezioni di vita che ho imparato in sella” di recente pubblicazione. Un invito ai giovani a credere in sé stessi, a non arrendersi davanti alle difficoltà e a trovare il coraggio di continuare il proprio percorso, proprio come lei è riuscita a fare.
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