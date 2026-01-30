Istituti comprensivi il dibattito arriva a "Nel mirino"

Il tema degli istituti comprensivi ha “infuocato” il dibattito” nelle ultime settimane, a Piacenza c'è una scuola che cambia e che si sta cercando di concepire al meglio per andare incontro alle esigenze di tutti. Anche “Nel Mirino” affronterà la questione questa sera, in onda alle 21 su Telelibertà. Il talk di approfondimento condotto dalla giornalista Nicoletta Bracchi torna puntuale come ogni venerdì per capire le prospettive future e i punti di vista di docenti, dirigenti scolastici, alunni e genitori.

In studio, insieme al giornalista di “Libertà” Marcello Pollastri, saranno ospiti l'assessore alle politiche educative del Comune di Piacenza Mario Dadati, il consigliere della Lista Civica Trespidi-Barbieri Massimo Trespidi e Andrea Grossi, dirigente dell'Ufficio Scolastico della Regione Emilia Romagna Parma e Piacenza. Avremo anche le opinioni, grazie a contributi video, del segretario generale Cisl Scuola Parma e Piacenza Paola Votto, del dirigente scolastico del 3° Circolo Didattico e anche presidente Asapi (Associazione dirigenti scolastici) Nicola Manno e del pedagogista e direttore del Centro Psicopedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti di Piacenza Daniele Novara. Tutte le puntate di “Nel Mirino” si possono vedere on demand sul sito www.liberta.it