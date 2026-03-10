L'80esimo anniversario del voto alle donne con Albertina Soliani

Albertina Soliani, vicepresidente nazionale di Anpi, nonché ex senatrice per diverse legislature, è stata ospite l’altro pomeriggio a Ziano per ricordare l’ottantesimo anniversario del voto alle donne. «Le donne – ha detto l’ex senatrice - nella storia dell’umanità hanno tenuto accesa la luce, fino ad arrivare alla stagione della Resistenza, dentro la quale c’è una grande storia fatta dalle donne». Soliani ha citato le battaglie di due premi Nobel, Narges Mohammadi, «attivista iraniana e Premio Nobel per la Pace 2023 attualmente detenuta in Iran, condannata a oltre 13 anni di carcere per il suo impegno contro l'oppressione femminile e per i diritti umani»e «Aung San Suu Kyi, leader dell'opposizione birmana, «Premio Nobel per la Pace, condannata a 33 anni di carcere». Dai ricordi di Albertina Soliani è emersa la figura di un’altra grande protagonista del secolo scorso: Tina Anselmi «prima donna ad aver ricoperto l’incarico di ministra della Repubblica Italiana».