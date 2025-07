«La disabilità è un'opportunità non bisogna averne paura»

Sul casco ha impresso un suo ritratto: per metà ragazzina, per metà tigre. «Perché la mia prima allenatrice Margherita mi disse che avevo la grinta di una tigre». E il nome d’arte Big Teacher? «Grande maestro. E’ un gioco di parole sul mio cognome». Lei si chiama infatti Rebecca Maestroni: 17 anni, piacentina, ha appena terminato il terzo anno al Liceo “Respighi” indirizzo sportivo. E’ un’atleta plurimedagliata della Fisdir (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo-relazionali), campionessa sulle piste da sci. Sul suo casco da qualche tempo è spuntato anche il logo di Gas Sales Energia che accompagnerà lei e la sua squadra nelle competizioni sportive e che, insieme al Fondo filantropico The Intellectual Impaired Revolution, porterà nelle scuole un messaggio importante: che lo sport è uno strumento straordinario per diffondere ‘Energia Positiva’ nelle persone con disabilità intellettiva e favorirne l’integrazione. La testimonial sarà Big Teacher: Rebecca. Gli stimoli che ha respirato sin da piccola l’hanno resa una ragazza capace di costruirsi spazi di autonomia, consapevole della sindrome 18p che fa parte di lei.

Rebecca in azione sulle piste Rebecca con Luca Vergnano: i due vincitori assoluti della gara di Folgaria del circuito Ski Race Cup Rebecca in tenuta da sci Il casco di Rebecca, una tigre e un Big Teacher Rebecca pratica anche Corsa con lo Special Dream di Piacenza - qui con la sorella maggiore Rachele