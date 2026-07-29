La Fondazione punta sui giovani: aperte le candidature a YouthBank

La Fondazione di Piacenza e Vigevano rilancia YouthBank, il progetto che mette i giovani al centro dello sviluppo del territorio, aprendo le candidature per l'edizione 2026-2027. L'iniziativa offre agli under 26 la possibilità di diventare protagonisti attivi della propria comunità, individuando i bisogni delle nuove generazioni, progettando bandi e sostenendo iniziative ideate dai loro coetanei.

Le candidature sono aperte per entrare a far parte delle quattro sezioni della "banca dei giovani": YouthBank Piacenza, YouthBank Piacenza Levante, YouthBank Piacenza Ponente e YouthBank Vigevano. Possono candidarsi come YouthBanker ragazze e ragazzi tra i 16 e i 25 anni, mentre chi ha già preso parte al progetto nelle precedenti edizioni potrà proporsi come Senior YouthBanker, con il compito di affiancare e supportare i nuovi gruppi.

«YouthBank è un'occasione concreta di servizio e di crescita, per chi desidera essere protagonista del cambiamento del proprio territorio - sottolinea il presidente della Fondazione, Roberto Reggi -. Ai giovani chiediamo curiosità, disponibilità a lavorare insieme e voglia di impegnarsi: non servono esperienze pregresse, ma il desiderio di ascoltare la comunità, confrontarsi con gli altri e mettersi in gioco in prima persona. Entrare in YouthBank significa anche acquisire competenze, costruire relazioni e scoprire che il contributo di ciascuno può generare un impatto reale sulla vita di tutti».

Le candidature resteranno aperte fino al 20 settembre per gli aspiranti YouthBanker e fino al 10 settembre per i Senior YouthBanker. Al termine della call, tutti i candidati saranno invitati a un colloquio con lo staff coordinato dal project manager Edoardo Favari.

I giovani selezionati seguiranno un percorso di formazione e lavoreranno in gruppo per imparare a leggere i bisogni del territorio, individuare gli ambiti di intervento, costruire il bando destinato agli YouthPlanner e selezionare i progetti da finanziare con le risorse messe a disposizione dalla Fondazione.

I Senior YouthBanker parteciperanno invece agli incontri delle rispettive sezioni, mettendo a disposizione l'esperienza maturata nelle edizioni precedenti, facilitando il lavoro dei nuovi gruppi e accompagnando lo sviluppo dei progetti fino alla loro realizzazione.

Il percorso inizierà con una formazione residenziale obbligatoria il 10 e 11 ottobre a Ferriere, due giornate dedicate alla progettazione sociale, all'analisi dei bisogni, al project management, alla comunicazione e alla raccolta fondi.

Per candidarsi è sufficiente compilare il modulo disponibile sul sito dedicato al progetto. Per informazioni è possibile scrivere all'indirizzo email di YouthBank.

Promosso dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano e patrocinato dal Comune di Piacenza, il progetto fa parte della rete internazionale YouthBank International, che sostiene percorsi di protagonismo giovanile e innovazione sociale.