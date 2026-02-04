La Luna della Neve illumina Castell’Arquato nello scatto di Cesare Barillà

La Luna della Neve domina il cielo sopra Castell’Arquato nello scatto firmato dal fotografo Cesare Barillà, che ha immortalato la luna piena del primo febbraio perfettamente allineata con il profilo del borgo. Dalla Rocca Viscontea alla collegiata di Santa Maria Assunta, passando per il Palazzo del Podestà, l’immagine restituisce la maestosità del cosmo e il dialogo con il paesaggio storico.

Uno scatto frutto di pianificazione, sopralluoghi e attesa, realizzato nelle prime ore del mattino e con temperature sottozero.

«La fotografia di paesaggio è attesa e contemplazione: non si può improvvisare», racconta Barillà, originario di Reggio Calabria e residente a Piacenza.





La Luna della Neve, chiamata così per le abbondanti nevicate tipiche di febbraio, appare quando Sole, Terra e Luna sono allineati. Già nel 1760 il capitano Jonathan Carver, dopo aver visitato la tribù dei Naudowessie (Dakota), notava come in questo periodo cadesse più neve che in qualsiasi altro mese invernale. Ma la Luna di febbraio ha anche molti altri nomi, tramandati dalle popolazioni indigene: “Luna dell’Aquila Calva” o “Luna dell’Aquila”, “Luna dell’Orso” e “Luna del Procione” . O ancora: “Mese della Luna Magra” e “Luna Affamata”, che ricordano quanto fosse difficile procurarsi cibo in questo periodo dell’anno. «Cerco inquadrature e composizioni originali, climi particolari», spiega Barillà, che guarda già ai prossimi scatti e progetti. «Vorrei realizzare un libro, lo si potrebbe titolare “Piacenza e Provincia al chiaro di luna”»