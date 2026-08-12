La natura dà spettacolo: è il giorno dell'eclissi di sole
L'inizio verso le 19.30. L'apice del fenomeno astronomico previsto per le 20.21. Importante proteggere gli occhi
Dea De Angelis
|1 giorno fa
Il giorno dell'eclissi di sole è arrivato. L'atteso fenomeno astronomico inizierà verso le 19.30 con l'apice quasi un'ora dopo, alle 20.21.
Nel guardare naso all’insù cosa succede in cielo, è necessario usare occhiali protettivi, filtranti la luce perché, sebbene non si avverta, si rischia la retinopatia solare, un danno alla retina dei nostri occhi.