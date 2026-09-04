La sindaca fa pubblicità al nuovo brand di auto: «Che super tecnologia...»
Katia Tarasconi all’inaugurazione in concessionaria: in un video l’entusiasmo dopo il drive test
Maurizio Pilotti
|1 ora fa
«Mille chilometri di batteria non sono poco. E poi la tecnologia... Pazzesca! Dà un senso di sicurezza davvero importante».
Un nuovo brand di auto cinesi sbarca a Piacenza e con un semplice invito all’inaugurazione della concessionaria trova una testimonial d’eccezione, sinceramente entusiasta della vettura appena guidata per un test, promossa con uno slancio che ricorda le più convinte lodi di Mike Bongiorno al prosciutto Rovagnati.
La curiosità risiede nel fatto che l’elettrizzata protagonista del video che gira sui social da un paio di giorni è la sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi.
In molti, anche nella maggioranza che la sostiene, hanno storto il naso davanti alla performance pubblicitaria della prima cittadina: un conto è la formale presenza istituzionale per dare il benvenuto a una nuova azienda, un conto lanciarsi in uno spottone che lascia interdetti. In fin dei conti la fascia tricolore - Tarasconi come i tutti i sindaci la indossa sempre, anche quando la lascia a casa - dovrebbe essere tenuta alla larga da usi di parte, o almeno da ogni commistione commerciale.