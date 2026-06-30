L’impatto delle università su Piacenza, il Comune commissiona una ricerca

A distanza di quattordici anni torna una ricerca sull’impatto del mondo delle università sul territorio piacentino. Lo studio viene realizzato dall’Università Cattolica di Piacenza all’interno del progetto “Piacenza Città delle Università”, cofinanziato da Fondazione Piacenza e Vigevano, di cui il Comune è titolare. Il progetto “Piacenza Città delle Università” - seguito dall’assessore Francesco Brianzi - è finalizzato a fornire strumenti conoscitivi e operativi utili al miglioramento dell’efficienza e dell’accessibilità dei servizi urbani, alla promozione dell’integrazione degli studenti universitari nella comunità locale e alla valorizzazione della presenza universitaria quale risorsa strategica per uno sviluppo urbano sostenibile e inclusivo.

Per la ricerca verrà conferito un importo complessivo di 15mila euro, Iva inclusa. A differenza dell’edizione 2012, lo studio oggi prenderà in considerazione una platea molto più vasta. Allora si parlava di Università Cattolica e del polo piacentino del Politecnico di Milano. Oggi si aggiungono le due facoltà dell’Università di Parma (medicina in lingua inglese e scienze infermieristiche) e il Conservatorio Nicolini che nel frattempo ha assunto il rango di università.

«Sentiremo un campione di studenti, soprattutto coloro che provengono da fuori, per comprendere le tipologie e la quantità delle spese che devono sostenere» spiega Paolo Rizzi, professore della Cattolica e direttore del Laboratorio di economia locale. Sarà proprio Rizzi a guidare la ricerca, così come fece quattordici anni fa. «Grazie a quei dati verrà realizzata una stima della spesa complessiva degli studenti fuori sede - prosegue -. Poi chiederemo loro le attività che svolgono a Piacenza».