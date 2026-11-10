L’Unitalsi si affida ad Alfredo Cerciello: «Cerchiamo giovani»
Nominato presidente piacentino dell’associazione che accompagna i malati a Lourdes
Redazione
|1 ora fa
Alfredo Cerciello con alcuni volontari
L’imprenditore Alfredo Cerciello, vice presidente del Gruppo Nordmeccanica, è il nuovo presidente della sezione piacentina dell’Unitalsi. Succede a Giovanni Bologna che ha ricoperto il ruolo per due mandati consecutivi e oggi rimane nel direttivo. Quarantanove anni, Cerciello ha conosciuto l’Unitalsi sin dalla sua gioventù trascorsa a Napoli. Una volta a Piacenza ha avuto occasione di conoscere i punti di riferimento locali dell’associazione impegnandosi nel volontariato.
E’ dal 2002 che, come volontario barelliere, accompagna i malati nel santuario di Lourdes una volta all’anno. La sua presidenza arriva dunque dopo 25 anni di pellegrinaggi.