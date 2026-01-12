Liberta - Site logo
Nasce "Equivalgo", per mettere in rete i servizi per i ragazzi diversamente abili

L'obiettivo è dare a loro e alle loro famiglie le stesse identiche possibilità di qualunque altro coetaneo

Mariangela Milani
|1 ora fa
Nasce "Equivalgo", per mettere in rete i servizi per i ragazzi diversamente abili
A Castel San Giovanni è nata una nuova associazione. Si chiama Equivalgo. Punta a mettere in in rete i servizi che già ci sono, e portare a Castello e in Valtidone quelli che ancora non ci sono, per dare ai ragazzi e ragazze diversamente abili e alle loro famiglie le stesse identiche possibilità di qualunque altro coetaneo.
Equivalgo  «vuole portare servizi sul nostro territorio – dice la presidente Antonella Amici – e istituire un coordinamento con le realtà già esistenti, dandoci obiettivi concreti e realizzabili». Uno di questi, grazie alla collaborazione con Dream Team, è già a portata di mano e punta a organizzare sessioni sportive di calcio, basket, nuoto, forse anche danza e arti marziali. Il tutto nelle strutture sportive di Castello e Borgonovo, evitando così lunghi viaggi ai genitori che oggi devono fare la spola con Piacenza o altri territorio.  Per aderire: [email protected]  
Non c’è però solo lo sport. A breve verrà organizzato a Castel San Giovanni un incontro informativo con consulenti esperti in pianificazione finanziaria per dare consigli su come tutelare il patrimonio dei propri figli.
