“Nel fiore dei miei passi”, il racconto vero e coraggioso di una giovane donna

Incontro con l’autrice oggi pomeriggio alle 17 al salone monumentale della biblioteca Passerini Landi, che ospiterà la presentazione del libro “Nel fiore dei miei passi” (Giacovelli Editore) di Gloria Leppini in dialogo con Federica Falzone. Ad accompagnare il racconto ci sarà il bassista Damiano Gentile, progettista con Federica Falzone - scrittrice, autrice di “Ventisei giri di luna “e di “Qualsiasi cosa accada, tu scrivi”, psicologa che si occupa di promozione del benessere attraverso diverse forme artistiche - di “Musica e parole”, che ha visto la collaborazione della biblioteca attraverso la partecipazione del gruppo di lettura “Pagine per la mente”.

Leppini, giovane insegnante piacentina, dal 2020 racconta sui social, con autenticità e ironia, la sua esperienza con la sclerosi multipla, creando una comunità che trova nella condivisione uno spazio di forza, consapevolezza e rinascita: “Nel fiore dei miei passi” è il racconto vero e coraggioso di una giovane donna che attraversa il dolore senza smettere di cercare la luce: una storia di rinascita, ironia e resistenza, che ricorda quanto la vita possa cambiare all’improvviso e quanto, nonostante tutto, si possa ancora imparare a fiorire.