Nelle piazze piacentine arrivano i cioccolatini per la ricerca sul cancro

Dietro a microscopi, vetrini, reagenti, ampolle, guanti, pipette e occhiali ci sono i circa 5.000 ricercatori sostenuti da Airc, l’associazione per la ricerca sul cancro. Alimentare il loro lavoro significa contribuire a trasformare le loro scoperte scientifiche in nuovi strumenti di prevenzione, diagnosi e cura. È con questo obiettivo che oggi le volontarie e i volontari saranno in circa 2.500 piazze - comprese quelle della provincia di Piacenza - per distribuire i Cioccolatini della Ricerca, confezioni da 200 grammi di cioccolato fondente Venchi, disponibili con una donazione minima di 15 euro. Un’iniziativa che unisce la solidarietà al gusto.

Il cioccolato fondente - spiegano gli organizzatori - contiene naturalmente flavonoidi, composti presenti anche in molti alimenti di origine vegetale, e può essere consumato con moderazione nell’ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Sapere che un assaggio può contribuire a sostenere la ricerca sul cancro rende questo gesto ancora più significativo. Con i Cioccolatini sarà consegnata una speciale Guida che racconta come nasce una ricerca e illustra il percorso dalla scoperta alla cura

Oggi e domani i volontari con il loro stand saranno a Castell’arquato in piazza Europa e al Bar Lolly, a Piacenza in piazza Cavalli,a Pianello in piazza Umberto I.

Solo oggi saranno a Castel San Giovanni, in corso Matteotti; a Fiorenzuola, in piazza S. Francesco; a Piacenza, in via Perfetti 1 (Besurica), Piazzale Genova all’inizio del Pubblico Passeggio; a Pontedell’olio sul sagrato della Chiesa; San Nicolò, piazza Donatori di Organi.

Solo domani a Carpaneto, in via Giovanni XXIII 3.