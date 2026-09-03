Non rispondeva al telefono, era nella casa di riposo

Una donna ha telefonato ai carabinieri per segnalare che non riusciva più a contattare sua cugina, residente a Piacenza, da alcuni giorni. I militari si sono messi alla ricerca della persona “scomparsa” e l’hanno trovata all’ospizio Vittorio Emanuele, dove nel frattempo era stata collocata. È accaduto l’altro giorno.

Una signora residente a Napoli ha telefonato alla stazione dei carabinieri di Rivergaro, segnalando che sua cugina, una pensionata di 78 anni residente in centro a Piacenza, da giorni non rispondeva più al telefono. Preoccupata per il prolungato silenzio della parente e non avendo altre notizie, ha quindi chiesto l’intervento dei militari.

I carabinieri di Rivergaro hanno immediatamente avvisato i colleghi di Piacenza e delle ricerche si è occupato un equipaggio del Radiomobile. La donna non ha risposto al telefono neppure ai militari, che hanno deciso di recarsi direttamente nella sua abitazione, nel centro storico, per verificare personalmente che non fosse accaduto qualcosa.

Nella casa dove la signora abitava i carabinieri hanno suonato invano al campanello.