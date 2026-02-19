Nuove carte d'identità, 93mila cartacee sono già state rottamate

La rivoluzione delle carte d’identità elettroniche rottamerà i vecchi documenti cartacei entro agosto. Ad oggi circa un piacentino su 10 deve ancora sottoporsi alla procedura di cambio agli sportelli del Comune di Piacenza in viale Beverora. Le carte di identità elettroniche già in regola e circolanti sono 93mila.

Quelle cartacee (quindi non più valide dal 3 agosto 2026) sono 10mila per i residenti a Piacenza più 2mila appartenenti a cittadini Aire (residenti all’estero ma iscritti all’Anagrafe comunale). I cittadini Aire devono rivolgersi al Consolato (e non al Comune) per cambiare la carta d’identità ma si è in attesa di circolari esplicative del ministero per un eventuale successivo coinvolgimento dei comuni.