Nuovo calendario per le vacanze a scuola? «Sì, ma d'estate aule roventi»
La proposta di Santanchè trova consensi sotto il profilo didattico ma non logistico
Elisabetta Paraboschi
|1 ora fa
Dal punto di vista didattico è promossa, da quello logistico risulta drammaticamente bocciata. La proposta della ministra del turismo Daniela Santanchè di cambiare il calendario scolastico incassa plausi e critiche da parte di alcuni dirigenti scolastici piacentini: se da un punto di vista didattico l’ipotesi di distribuire più equamente durante l’anno i giorni di vacanza (attualmente concentrati nei tre mesi estivi) risulta infatti ben accetta, la scarsa dotazione di condizionatori nelle scuole (necessari a garantire una temperatura accettabile nei periodi più caldi) è considerato un limite quasi invalicabile. «
Gli articoli più letti della settimana
1.
In Conservatorio un seminario sul mestiere del tecnico di pianoforti
2.
Cittadella, appalto per il taglio degli alberi il gip nega l’archiviazione per due indagati
3.
Murelli a lo Specchio: «Concretezza e risultati al centro del mio lavoro parlamentare»
4.
Controlli in una macelleria etnica: pesce e carne sequestrati, attività sospesa