Nuovo calendario per le vacanze a scuola? «Sì, ma d'estate aule roventi»

La proposta di Santanchè trova consensi sotto il profilo didattico ma non logistico

Elisabetta Paraboschi
|1 ora fa
1 MIN DI LETTURA
Dal punto di vista didattico è promossa, da quello logistico risulta drammaticamente bocciata. La proposta della ministra del turismo Daniela Santanchè di cambiare il calendario scolastico incassa plausi e critiche da parte di alcuni dirigenti scolastici piacentini: se da un punto di vista didattico l’ipotesi di distribuire più equamente durante l’anno i giorni di vacanza (attualmente concentrati nei tre mesi estivi) risulta infatti ben accetta, la scarsa dotazione di condizionatori nelle scuole (necessari a garantire una temperatura accettabile nei periodi più caldi) è considerato un limite quasi invalicabile. «
