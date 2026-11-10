Patria di 5mila badanti, la metà sono irregolari. Rincari per le famiglie

Per i soggetti non autosufficienti la cura a domicilio tramite badante rischia di avere il fiato corto. Gli ultimi aumenti in busta paga del personale di cura hanno portato gli assegni mensili a oltre 1.600 euro, comprensivi di contributi ma non di extra come sabati, domeniche, festivi.

Con un conto mensile totale, per la famiglia o per il singolo, che può arrivare a 2mila euro, considerando anche le spese di vitto, alloggio e, eventualmente, di affitto nel caso di assistenza h24. Per accedere a una Rsa c’è la lista d’attesa, e oltre al nodo dei tempi c’è quello, considerevole, delle rette. L’ aumento dei costi di cura a casa, varato nel rinnovo contrattuale di un anno fa, va di pari passo con quello di una popolazione, in provincia di Piacenza, dove l’età media si sta progressivamente alzando, costringendo a misurarsi con persone affette da più patologie e non più autosufficienti. Nella provincia di Piacenza si contano 2.475 badanti regolari, secondo gli ultimi dati ufficiali Inps (2025).

Per quanto riguarda il lavoro sommerso, a livello nazionale e locale i rapporti e le stime di settore indicano costantemente che circa una badante su due lavora in nero (il tasso di irregolarità nel settore domestico sfiora il 50%). Questo significa che a Piacenza e provincia contro 2.475 contratti attivi di badanti regolari, le badanti in nero (stimate) sono circa 2.500 lavoratrici e lavoratori privi di regolare inquadramento. Si stima quindi la presenza complessiva di circa 5.000 assistenti familiari operanti sul territorio piacentino, in lievissima flessione rispetto all’anno precedente. La nazionalità ucraina delle badanti è al top.