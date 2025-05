Prevenzione e cura dei disturbi cognitivi, incontro a Castel San Giovanni

Lunedì 19 maggio alle 16,30 al centro ricreativo sociale di viale Amendola di Castel San Giovanni si parla di prevenzione e cura dei disturbi cognitivi e del sostegno alle famiglie. Interverranno Salvatore Turano, direttore della geriatria territoriale, la geriatra Eliana Palermo, l’assistente sociale Andrea Albasi e la psicologa Concetta Rutigliano. A loro il compito di aprire una “finestra” sull’attività che l’Ausl svolge nei confronti del cosiddetto spettro delle demenze e dei disturbi cognitivi.

Si parlerà dell'attività del Centro per i disturbi cognitivi e le demenze della Casa della salute di Borgonovo che attualmente si prende cura di circa 400 pazienti over 65. Si parlerà anche della presa in carico dei famigliari, i cosiddetti care giver, che spesso devono affrontare carichi di stress psicofisico enormi per poter assistere i loro cari affetti da disturbi della memoria, dell’umore. Itala Orlando (La Ricerca) parlerà dell’esperienza dei gruppi di mutuo aiuto.

L'incontro sarà aperto a tutti.