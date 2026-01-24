Raccolta puntuale dei rifiuti, inaugurato l’EcoPoint Iren in Comune

Mentre prosegue la polemica politica sulla nuova raccolta puntuale, continuano anche le segnalazioni di criticità e disagi manifestati in particolare dai residenti del centro storico. «Ogni servizio che cambia ha bisogno di un tempo di adeguamento – spiega il vicesindaco Matteo Bongiorni -. Dobbiamo correggere le dinamiche organizzative soprattutto per quanto riguarda il centro storico. Nell’arco di qualche mese risolveremo le problematiche».

Per rispondere alle esigenze di informazioni dei residenti, nel frattempo, da stamattina è attivo il nuovo punto informativo voluto da Comune e Iren Ambiente

L’Eco Point sarà attivo tutte le mattine di mercoledì e sabato dalle 10 alle13. Qui si potranno ricevere ragguagli sul corretto funzionamento del servizio e sulle modalità di conferimento dei rifiuti.

Già numerosi i cittadini che hanno chiesto e ottenuto chiarimenti. Una prima giornata sperimentale per valutare l’utilità e l’impatto di un servizio voluto dall’amministrazione per rafforzare l’informazione rivolta ai piacentini sulla nuova raccolta puntuale dei rifiuti.

«L’iniziativa sta funzionando – ha dichiarato Bongiorni presente oggi in Sala Cattivelli – e lo si è visto sin dai primi minuti di apertura di questo nuovo sportello informativo con personale Iren a disposizione. Numerosi i cittadini interessati a comprendere meglio le novità legate alla tariffazione puntuale e le relative dinamiche di esposizione e raccolta dei rifiuti. Ma non solo: c’è stato anche chi ha approfittato di questa opportunità per regolarizzare la propria posizione o per chiarire dubbi su come effettuare la differenziata. E naturalmente c’è stato anche chi ha sollevato dubbi e avanzato richieste legate a situazioni particolari, ma sempre all’insegna della buona educazione e della civiltà».

«Siamo di fronte a una novità che impatta sulle abitudini di molte persone – ha aggiunto il vicesindaco – e siamo consapevoli che ciò possa generare disagi. L’obiettivo è virtuoso, condiviso sostanzialmente da tutti ed è legato alla necessità di potenziare la raccolta differenziata dei rifiuti, che è di fatto ferma ai livelli di dieci anni fa. Sappiamo, al contempo, che andranno applicati correttivi, e il nostro ruolo di amministratori comunali significa farsi carico delle istanze della comunità per chiedere al gestore del servizio di perfezionare tutto ciò che può essere perfezionato. Serve un po’ di pazienza».

«Il bilancio per queste prime settimane non è di certo del tutto positivi – ammette Bongiorni -, ma è anche una questione di abitudine. Crediamo fortemente in questo cambiamento».