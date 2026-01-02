Cento piacentini a San Miniato per l'addio a don Marco, prete e monaco

Un centinaio di piacentini questo pomeriggio ha voluto dare di persona l'addio a Marco Guarnieri, sacerdote e poi monaco con il nome di Dom Colombano Maria, membro della comunità monastica di San Miniato al Monte a Firenze, scomparso improvvisamente per un infarto lo scorso 30 dicembre all'età di 69 anni. L'ultimo saluto si è tenuto oggi nell'abbazia di San Miniato al Monte, in provincia di Firenze. Da Lugagnano, sua ex parrocchia, e da Piacenza sono partiti due pullman di sacerdoti e di fedeli laici per salutare il don.

Nato a Castellana di Gropparello, il 29 aprile 1956 era stato ordinato presbitero a Piacenza il 25.03.1983. Aveva iniziato il proprio ministero come vicario parrocchiale a Bedonia (PR) e nel 1986 nella parrocchia di Sant’Antonino di Borgo Val di Taro (in provincia di Parma ma in diocesi di Piacenza-Bobbio) ricevendo anche l’incarico di docente di religione cattolica. Dal 1996 aveva svolto il ministero di vicario parrocchiale a Fiorenzuola. Nel 2001 venne nominato parroco di San Savino a Piacenza, assumendo anche l’incarico di assistente Agesci. Nel 2008 gli venne affidato l’incarico di direttore spirituale del seminario vescovile e del Collegio Alberoni di Piacenza. Nel 2010 è stato nominato Canonico effettivo della Cattedrale di Piacenza. Nel 2012 gli è stato conferito l’incarico di parroco di Lugagnano. Nel 2019 è entrato nell’Abbazia Olivetana di Asciano (Siena). Il 6 gennaio 2025 ha emesso la professione monastica perpetua divenendo membro effettivo della comunità di San Miniato al Monte di Firenze, incardinandosi così nella Congregazione Benedettina di Santa Maria di Monte Oliveto.