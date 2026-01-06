Il vescovo ai migranti: "Costruiamo insieme la comunità"

Stamattina, solennità dell’Epifania, la Cattedrale di Piacenza ha ospitato la tradizionale “Messa delle genti”, presieduta dal vescovo monsignor Adriano Cevolotto. La celebrazione, promossa dall’Ufficio diocesano Migrantes e ispirata al tema “Cammineranno i popoli alla tua luce”, ha visto la partecipazione di numerose comunità etniche presenti sul territorio.

La liturgia è stata accompagnata da canti e preghiere in diverse lingue. «Questa celebrazione è un piccolo segno di dialogo tra popoli – ha spiegato padre Mario Toffari, direttore dell’ufficio Migrantes – in un tempo segnato da guerre, egoismi e difficoltà di comunicazione. Tante lingue e tante bandiere unite dimostrano che vivere insieme è possibile».

Il vescovo Cevolotto ha ricordato che «il Natale non è completo senza l’Epifania, che ne rivela l’apertura universale». Rivolgendosi alle comunità straniere, ha sottolineato come «nessuno debba essere incluso in qualcosa di già costruito», ma tutti siano chiamati a partecipare alla «costruzione di una comunità nuova, ecclesiale e civile, fatta di molteplici diversità».