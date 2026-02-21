Morto monsignor Anselmo Galvani, già parroco del Duomo per 25 anni

Lutto nella diocesi di Piacenza-Bobbio. E' morto oggi all'età di 93 anni (compiuti il 2 gennaio) monsignor Anselmo Galvani, già parroco del Duomo di Piacenza, attualmente canonico della cattedrale e cappellano delle suore Orsoline.

Sacerdote dal 1955 - viene ordinato a Villa Alberoni di Veano il 14 agosto dal vescovo Umberto Malchiodi -, inizia il suo ministero a Castel San Giovanni con il parroco Umberto Daturi. Parroco a Casaliggio dal ’75 all’88, insegnante di religione al Colombini, ha guidato la parrocchia della Cattedrale per 25 anni, fino al 2013.

Segretario di due vescovi - lo stesso Umberto Malchiodi e di Enrico Manfredini - era uno dei sacerdoti più conosciuti e amati del clero piacentino. Tutti ricordano il suo sorriso e il suo approccio affabile e generoso. Anche dopo l'età della pensione è sempre stato un punto di riferimento per i fedeli.