Valdaveto, si cambia dal 15 nuova diocesi

Domenica 15 novembre la Valdaveto diventerà parte della diocesi di Chiavari. L’ufficializzazione avverrà durante la messa delle 15.30 che sarà celebrata nel santuario di Nostra Signora di Guadalupe, a Santo Stefano d’Aveto. Presenti i vescovi di Chiavari, monsignor Giampio Devasini, e di Piacenza-Bobbio Adriano Cevolotto. Con loro anche don Luca Sardella, delegato per l’attuazione del decreto in cui è stabilita la modifica delle diocesi a nome del nunzio apostolico in Italia Edgar Peña Parra.

Sono quattordici le parrocchie, nei comuni di Santo Stefano d’Aveto e di Rezzoaglio, che dalla diocesi di Piacenza-Bobbio passeranno sotto la diocesi di Chiavari. Si conclude quindi domenica un percorso iniziato diversi anni fa, proseguito con le consultazioni tra le diocesi e la richiesta formale, da parte di Piacenza-Bobbio, del passaggio delle parrocchie cui ha fatto seguito il confronto del vescovo di Chiavari con i consigli pastorale e presbiterale. Sull’opportunità dell’accorpamento sono state successivamente interpellate le singole Conferenze episcopali regionali. Entrambe avevano espresso parere favorevole. Infine, l’assenso della Santa Sede attraverso il Dicastero dei vescovi.