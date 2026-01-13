Respighiana dell'anno 2026, è' una ricercatrice informatica

Sarà la professoressa Francesca Arcelli Fontana, docente di Informatica all’Università di Milano-Bicocca la Respighiana dell’anno per il 2026. Il conferimento del premio - assegnato dal 2008 dall’associazione Amici del liceo Respighi - avrà luogo a maggio con la seguente motivazione: «Accanto alla brillante carriera universitaria come docente di informatica è stata chiamata a un ruolo di governo strategico quale componente del Consiglio di amministrazione della Banca di Piacenza, istituto di forte tradizione e rappresentatività locale».

Arcelli Fontana è attualmente professoressa ordinaria presso l’Università di Milano Bicocca e direttrice del programma di formazione in Informatica. Ha conseguito la laurea e il dottorato di ricerca in Informatica presso l’Università degli Studi di Milano. Ha lavorato presso l’Università degli Studi di Salerno e l’Università del Sannio nel ruolo di ricercatrice. L’attuale attività di ricerca riguarda principalmente il campo dell’ingegneria del software, in particolare evoluzione del software e reverse engineering, rilevamento di codice e design pattern attraverso tecniche di machine learning, rilevamento di odori architetturali e gestione del debito tecnico. È a capo del Laboratorio di evoluzione del software e reverse engineering alla Bicocca e membro della IEEE Computer Society.