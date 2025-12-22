Ricercato per pedopornografia, va all'ufficio Immigrazione: arrestato

Era ricercato per una condanna da scontare di un anno e 8 mesi di carcere per il reato di detenzione / accesso a materiale pedopornografico, ed è stato arrestato dalla polizia.

Si tratta di un pakistano di 54 anni, domiciliato in provincia di Piacenza, che nei giorni scorsi si è presentato all’Ufficio Immigrazione della Questura di Piacenza per chiedere informazioni su alcune pratiche amministrative legate al rilascio del permesso di soggiorno. Nella circostanza il personale dello sportello, oltre a svolgere accertamenti sulla persona interessata dalla pratica amministrativa, ha approfondito le verifiche scoprendo che a suo carico gravava un provvedimento restrittivo della libertà personale.

L’attività di controllo è stata poi sviluppata dagli investigatori della Squadra Mobile che, una volta accertata la pendenza dell’ordine di carcerazione, ha eseguito con i colleghi dell’Ufficio Immigrazione il provvedimento di cattura, conducendo l’arrestato alle Novate.