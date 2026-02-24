Riqualificazioni e arredo cittadino, Hub urbano a Castel San Giovanni

Migliorare l’arredo urbano, riqualificare piazza XX Settembre e corso Matteotti, migliorare piazzale Carona, pensare a come ridare vita ai locali sfitti del centro storico. Sono alcune dei suggerimenti contenuti nel piano di fattibilità del cosiddetto hub urbano di Castel San Giovanni. Un documento di 60 pagine, commissionato dall’amministrazione comunale e redatto da un team di sei professionisti della ditta Cat Confesercenti.

I contenuti sono stati presentati ai commercianti di Castel San Giovanni, durante un incontro al centro culturale di via Mazzini. Lo studio, hanno sottolineato l’assessora allo sviluppo economico Wendalina Cesario e la sindaca Valentina Stragliati, rappresenta «un punto di partenza e un’opportunità per avere accesso in futuro a finanziamenti pubblici per il sostegno alla rete commerciale e imprenditoriale locale».

Tra i punti di forza del commercio castellano lo studio individua ad esempio la presenza di una rete di attività che si sviluppa lungo l’asse del corso «variegata e abituata a dialogare con le istituzioni e le associazioni di categoria». Per contro Castello soffre la concorrenza dell’on line e del graduale abbassamento di serrande.