Ritardi nell'alta velocità, c'è anche Piacenza nella tratta più lenta

La mappa dei percorsi dell’Alta Velocità lascia pochi dubbi. Da Milano ad Ancona il colore del percorso passa attraverso varie gradazioni di rosso, la tinta per evidenziare le tratte più complicate e, naturalmente, Piacenza si trova sul tracciato. Il dossier pubblicato dall’associazione Europaradicale mostra la mappa dei ritardi dei treni dell’Alta velocità, mettendo in evidenza la concentrazione territoriale, con l’obiettivo di mettere in evidenza le tratte, con l’obiettivo di evidenziare i luoghi in cui i ritardi incidono di più.

Il periodo preso in considerazione è dal 1° gennaio al 31 dicembre del 2025. Differenziando per i singoli mesi, a marzo il peggiore treno è stato il Frecciarossa 8825 che parte da Milano per raggiungere Ancona e che ha come prima fermata la stazione di Piacenza. Nel marzo 2025 è stato puntuale un solo giorno, accumulando in media 29 minuti di ritardo, con un picco di 167 minuti. La maglia nera spetta al Frecciarossa 8824 da Lecce a Milano, treno che lungo tutto il corso dell’anno accumula in media 29 minuti, che è puntuale soltanto 18 volte in un anno (il 5%) e che il 6 settembre ha toccato il record di 351 minuti di ritardo.

Sul podio dei ritardi si trovano anche i Frecciarossa 9588 e 8807, il primo che collega Reggio Calabria con Torino (29 minuti di media e un picco di 305) e il secondo che unisce Milano e Taranto (28 minuti di ritardo col picco di 279). In totale sono stati monitorati 90.425 treni ad Alta Velocità, pari a una media di circa 250 treni al giorno. L’analisi mostra che 59.501 treni, pari al 66% del totale, hanno registrato un ritardo.