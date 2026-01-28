Rottofreno, boom di nozze. Ma la popolazione frena

Rottofreno in controtendenza nazionale: qui i matrimoni spopolano e nel 2025 sono più che raddoppiati rispetto al 2024. Se l’Istat parla di flessioni consistenti a livello italiano, forse dovute all’aumento delle unioni di fatto, a Rottofreno sono stati celebrati 36 matrimoni quando l’anno precedente furono 15. In controtendenza, invece, il rito religioso. Se a livello statale resta il preferito, nel paese tra i fiumi Trebbia e Tidone sono stati 7 i matrimoni con rito religioso nel 2025. E’ vero che 10 su 36 hanno riguardato cittadini stranieri forse di altre religioni, comunque l’anno precedente davanti all’altare si presentarono solo tre coppie.

La chiesa sta cercando di avvicinare le giovani coppie. Anche se il dato appare falsato dalla tipologia di sposi. Spiega il parroco di San Nicolò, don Fabio Galli: «Organizziamo un corso prematrimoniale all’anno e ogni volta è frequentato da 20/30 coppie. Però i nostri residenti arrivano in maggioranza da altri comuni. Ad esempio, abbiamo un’alta percentuale d’infermiere e militari. Si preparano da noi, ma poi celebrano il matrimonio dove risiedono i loro parenti, spesso in altre regioni».

Altro modo per coinvolgere gli sposi è l’incontro mensile che viene proposto da un paio d’anni. Continua don Fabio: «Invitiamo i giovani sposi a ritrovarsi in parrocchia almeno una volta al mese. Si scambiano impressioni, condividono i problemi e parlano dei figli piccoli». Una vicinanza, dunque, che considera il matrimonio non un punto d’arrivo, ma la partenza di un percorso da affrontare con attenzione.

La storica crescita della popolazione di Rottofreno si è quest’anno interrotta: persi 43 cittadini su base annua. Secondo il bilancio demografico municipale, al 31 dicembre 2025 i residenti erano 12.361 (di cui 6.077 maschi e 6.284 femmine), mentre al primo gennaio 2025 il dato era maggiore: 12.404 abitanti. Stabili i residenti stranieri, che si attestano a 1.431. Anche i nuovi nati non si discostano dal trend: 92 di cui 40 maschi e 52 femmine. Non sopperiscono ai morti, che sono stati 115.

Le famiglie sono numerose: 5.293, di cui 674 con almeno uno straniero. In crescita separazioni e divorzi (nel 2024 furono 11): nel 2025 registrate 14 separazioni e 4 divorzi. Nessuna unione civile tra persone dello stesso sesso. Restano a zero i senzatetto e i senza fissa dimora. I dati sono provvisori: la popolazione legale è certificata da Istat.