Scuola, è tempo di iscrizioni. Ecco come fare a orientarsi

È tempo di iscrizioni scolastiche. Una volta trascorse le feste di Natale e capodanno, sarà già ora per gli studenti di alcuni cicli di scuola di iscriversi per l’anno scolastico 2026’27. Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 saranno infatti aperte le iscrizioni alle prime classi per il nuovo anno scolastico: le domande per il primo e il secondo ciclo di istruzione- cioé dalle elementar i alle superiori - potranno essere presentate online, attraverso la piattaforma Unica, all’indirizzo https://unica. istruzione.gov.it/it/orientamento/ iscrizioni. La modalità online è prevista anche per le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e alle scuole paritarie che, su base volontaria, aderiscono alla modalità telematica.

Come avviene l’accesso alla piattaforma Unica? Avviene tramite le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta di identità elettronica), Cns (Carta nazionale dei servizi) o eIdas (electronic IDentification authentication and signature) di cui si dovrà essere muniti. Ma non c’è da disperarsi perché non tutto passa per il digitale: restano infatti cartacee, e devono pertanto essere presentate direttamente alle segreterie delle istituzioni scolastiche, le domande di iscrizione alla Scuola dell’infanzia, ìonché quelle relative a specifici percorsi indicati annualmente nella nota del ministero dell’Istruzione.

All’interno della piattaforma Unica sono comunque disponibili alcune informazioni dettagliate sugli istituti ( “Cerca la tua scuola”) e specifiche sezioni dedicate all’orientamento, pensate per accompagnare le famiglie e gli studenti della scuola secondaria di primo grado nella scelta del percorso formativo e professionale successivo: tra queste si segnalano “Il tuo percorso”, “E-Portfolio”, “Docente tutor”, “Guida alla scelta”, “Statistiche su istruzione e lavoro” e, a partire da quest’anno, “What’s Next: l’orientamento nel Metaverso”, un innovativo servizio digitale. Anche per l’anno scolastico 2026-’27 sarà possibile presentare domanda d’iscrizione alle prime classi dei percorsi quadriennali della filiera formativa tecnologico- professionale e alla prima classe del Liceo del Made in Italy.