Se il volontariato è relazione di sguardi: «Alla coop Assofa ho trovato un tesoro»

Un libro per raccontare i volontari, chi incontrano nel loro servizio, la ricchezza delle relazioni che si creano. È l’opera prima di Matteo Pavesi, 36 anni, di Caorso, libero professionista copywriter, esperto di scrittura digitale, formatore sulle tematiche informatiche e web.

Il suo è un viaggio nella cooperativa Assofa di via Zoni iniziato due anni fa. Volontario tra i volontari e costruttore di relazioni con i ragazzi e le ragazze ospiti del centro diurno ad alta disabilità. “La misura della ghianda” sarà presentato il prossimo 27 novembre nell’auditorium della Fondazione, in via Sant’Eufemia quando la cooperativa Assofa non ci sarà più. Il giorno precedente sarà stata inglobata nella Coopselios - il termine tecnico è fusione per incorporazione - che garantirà la prosecuzione di tutti i servizi e soprattutto di quello scrigno di relazioni che si è costruito nel tempo.

Nelle 112 pagine dell’agile volume - con la prefazione del vescovo Adriano Cevolotto e la riflessione dell’economista Paolo Rizzi - è racchiuso proprio questo tesoro.