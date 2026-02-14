Sfilate, bande e mascherine: Carnevale show in centro città

Cosa succede se i Matti da Galera decidono di organizzare un carnevale “Folle di natura”? Per scoprirlo, occorrerà essere presenti domani al Carnevale di Piacenza organizzato da Associazione Quartiere Roma in collaborazione con il Comune e diverse realtà del territorio (Endofap Don Orione, Spazio 4, Ciclofficina Pignone, Rathaus, Stampone, Corona Events, Iren). Da qualche anno i Matti da Galera dell’Associazione Quartiere Roma organizzano nella loro zona un carnevale con tanto di maschere e carri: quest’anno il progetto si è ampliato e così ecco un corteo che sfilerà nelle vie del centro per approdare poi ai giardini Merluzzo dove ci sarà il clou della festa.

Il ritrovo dei partecipanti è domani alle 14 in piazza Cavalli con partenza alle 14.30. L’Orchestra Cinque Quarti si esibirà all’inizio del corteo che sarà poi accompagnato dalla banda Ponchielli e anche da una banda un po’ più “scalcinata”: è quella allestita dai Matti da Galera che per l’occasione si travestiranno da formazione musicale. Il corteo passerà in via XX Settembre per arrivare in piazza Duomo, dove si ricongiungerà con un altro corteo mascherato: è quello organizzato da Velolento che per l’occasione ha messo a disposizione un vasto repertorio di bici d’epoca che i cittadini potranno avere in prestito per la sfilata a patto che si presentino mascherati. Da piazza Duomo si scenderà in via Legnano e in via Roma per approdare infine ai giardini Merluzzo, dove il Centro per le Famiglie di Piacenza, con Pappa e Pero e Nicola Pozzoli impegnati nell’animazione, organizzerà la sfilata dei bimbi e la consegna degli attestati di partecipazione alle piccole mascherine.

A partecipare infatti, oltre alla cittadinanza, sono gli alunni di alcune scuole del territorio: la scuola dell’infanzia e l’elementare Alberoni, le primarie Taverna, De Gasperi e Giordani e il liceo artistico Cassinari. Ogni scuola ha lavorato su un progetto di maschere specifico: il Cassinari ad esempio si presenterà con un carro realizzato dagli studenti che trae ispirazione dal dipinto della “nave dei folli” di Bosch. Per gli altri… si lascia ai piacentini che arriveranno il piacere della scoperta.

Per le modifiche alla viabilità, dalle 12 alle 19 di domenica 15 febbraio saranno istituiti temporanei divieti di circolazione in piazza Cavalli, via XX Settembre, piazza Duomo, via Legnano e via Roma, nel tratto da via Legnano a via Tibini. Per l’intera durata dell’evento, sarà vietata la sosta nelle stesse vie e piazze, nonché in piazzetta San Savino e in alcuni stalli di piazzetta Grida.