Si spacciano per la Gas Sales e tentano la truffa ma la scuola non ci casca
Nessuno si presenta all'appuntamento, organizzato con la presenza di carabinieri in borghese
Filippo Lezoli
|3 ore fa
Istituto Marconi
Probabilmente hanno entrambi “mangiato la foglia”, sia la vittima designata della truffa sia successivamente il truffatore, ragione per cui il raggiro non è andato a buon fine. Qualcuno ha provato a truffare l’avvocato Stefano Zucchi, proprietario dell’Istituto Marconi, spacciandosi per membro dell’ufficio dell’amministrazione della Gas Sales. Ma l’uomo ha presto intuito che nella proposta rivoltagli qualcosa stonava e ha fissato l’appuntamento con il malfattore, presenti anche carabinieri in borghese della stazione Levante di Piacenza. Nessuno però all’orario fissato ha varcato l’ingresso della scuola, chissà che anche i truffatori non abbiano sentito puzza di bruciato.
