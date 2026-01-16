Si spacciano per la Gas Sales e tentano la truffa ma la scuola non ci casca

Probabilmente hanno entrambi “mangiato la foglia”, sia la vittima designata della truffa sia successivamente il truffatore, ragione per cui il raggiro non è andato a buon fine. Qualcuno ha provato a truffare l’avvocato Stefano Zucchi, proprietario dell’Istituto Marconi, spacciandosi per membro dell’ufficio dell’amministrazione della Gas Sales. Ma l’uomo ha presto intuito che nella proposta rivoltagli qualcosa stonava e ha fissato l’appuntamento con il malfattore, presenti anche carabinieri in borghese della stazione Levante di Piacenza. Nessuno però all’orario fissato ha varcato l’ingresso della scuola, chissà che anche i truffatori non abbiano sentito puzza di bruciato.