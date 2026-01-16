Solidarietà al popolo iraniano, sit-it di “Donna Vita Libertà”
L'incontro è previsto per sabato 17 gennaio alle 11 all'angolo tra via Cavour e via XX Settembre a Piacenza
Redazione Online
|3 ore fa
Una immagine della manifestazioni di piazza in Iran
Il Comitato “Donna Vita Libertà” di Piacenza indice un sit-in di solidarietà per sostenere la lotta del popolo iraniano che, dal 28 dicembre 2025, è tornato a occupare le piazze in quella che si configura ormai come una vera e propria rivoluzione per la caduta della Repubblica Islamica. Un massacro nel silenzio del black-out.
L'incontro è previsto per sabato 17 gennaio alle 11 all'angolo tra via Cavour e via XX Settembre a Piacenza.
"Dall'inizio delle proteste, decine di migliaia di giovani, studenti, lavoratori e pensionati manifestano pacificamente contro un regime fondamentalista, liberticida e corrotto che detiene il potere da 47 anni - si legge nel comunicato -.La risposta della Repubblica Islamica è stata di una ferocia senza precedenti: dall'8 gennaio 2026, l'escalation della violenza ha portato a una stima drammatica di oltre 12.000 morti tra i manifestanti. Il regime ha oscurato internet e interrotto le linee telefoniche, isolando la popolazione impedendo le comunicazioni e i contatti interni sia verso l’esterno. Come afferma l'attivista Majid Bita: “Quando chiudono internet, significa che stanno preparando qualcosa che non deve essere visto”. Il popolo iraniano grida basta a un governo incapace di affrontare la crisi economica e i disastri ambientali, ma ferocemente attivo nell'attuare l'apartheid di genere, la discriminazione delle minoranze e la violazione sistematica dei diritti umani più basilari.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Incappucciati di notte per buttare i rifiuti dove ci sono ancora i cassonetti
2.
Incendio nella notte, a fuoco il tetto di una villetta
3.
Addio al genio creativo di Norberto Civardi: firmò gli spot di Coca Cola, Candy Alisè e mentine Tabu
4.
Donna investita da un bus, il mezzo sollevato da carabinieri e passanti