Solidarietà per la Casa di Iris, cena benefica in memoria di Fabio Gobbi

Si terrà il prossimo mercoledì 11 febbraio, presso l'azienda agricola agrituristica Casa Nuova (via Casa Nuova 31, Niviano di Rivergaro) dalle ore 20, la cena benefica organizzata dall'imprenditore Valter Bulla in collaborazione con “La Casa di Iris” e la ditta Paver. Un giorno speciale per la Paver perché proprio in quella data avrebbe compiuto gli anni Fabio Gobbi, ingegnere di Roncaglia scomparso troppo presto e rimasto nel cuore di tutti. Nel giorno del suo compleanno si ricorderà dunque Fabio con un gesto che parla di vita e di generosità, il ricavato della cena verrà infatti devoluto all'Hospice di Piacenza. Per informazioni e prenotazioni: Valentina 3485904238, Sergio 3204372893, Valter 3295933759