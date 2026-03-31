Solidarietà sportiva: dalla Acrobatic 2mile euro per la Caritas

Una donazione di duemila euro a sostegno della Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio. Il gesto di solidarietà porta la firma della palestra Acrobatic Fitness di Piacenza, con sede in via Gervasi. Nella mattinata di ieri una rappresentanza della società sportiva, guidata dal responsabile Daniele Bavagnoli, ha consegnato il maxi assegno all’organismo pastorale, impegnato ogni giorno nel fornire risposte concrete ai bisogni delle persone più fragili.

«Continua la nostra iniziativa che unisce sport, solidarietà e attenzione verso il prossimo – spiega Bavagnoli –. Grazie ai nostri soci, abbiamo raccolto duemila euro in questi mesi attraverso gli abbonamenti, destinandoli alla Caritas. Un ringraziamento va anche alla famiglia Fornaroli che, alla guida di Acrobatic, ha scelto di proseguire questo percorso benefico a sostegno delle realtà del territorio».

«Ringraziamo Acrobatic per il contributo e, soprattutto, per l’idea che lo ha generato: coinvolgere chi frequenta la palestra, avvicinandolo a una realtà come la nostra, quotidianamente al fianco di chi è più fragile», commenta il direttore Mario Idda.