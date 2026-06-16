Soprano e insegnante di canto, Maria Laura Groppi è "Castellana dell'anno"

Maria Laura Groppi, soprano per decenni insegnante di canto, domenica alle 11.30 sul palco del teatro Verdi riceverà il premio "Castellano dell'anno". Il riconoscimento cioè che ogni anno viene assegnato a chi, con il suo lavoro e il suo operato, ha portato lustro a Castel San Giovanni.

Lei, che i palcoscenici prima li ha calcati come cantante in giro per il mondo, e adesso insegna a tanti aspiranti artisti i virtuosismi vocali del canto lirico, di certo per la sua città rappresenta un vanto. Prima ancora di dedicarsi all’insegnamento, per decenni sia al Conservatorio Nicolini che all’Istituto musicale Palestrina (in quest’ultimo continua a insegnare), Maria Laura Groppi si è a sua volta esibita sui palcoscenici dei principali teatri italiani, europei e americani "Mi fa piacere e sono onorata di ricevere questo premio - dice -. Ringrazio l’amministrazione comunale e tutte le persone che hanno pensato a me".