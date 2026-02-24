Sotto le scuole-tenda con i bimbi di Gaza c'è un po' di Val d'Arda

Un sorriso appena accennato si apre sul viso di un bambino che ha appena ricevuto una coperta nuova. Una bimba si considera fortunata perché può andare a scuola e avere anche una matita e un quaderno per scrivere. Sono volti che ci interpellano quelli dei bimbi della scuola-tenda, prezioso progetto avviato da circa un anno in due campi profughi della Striscia di Gaza. Gli aiuti necessari per non far spegnere quel debole sorriso arrivano anche dalla Valdarda.

L’associazione umanitaria “Fiorenzuola oltre i confini” (Foic) si distingue da sempre perché individua progetti concreti a cui mandare fondi in maniera diretta e trasparente. In questi giorni ha versato duemila euro a “Fonti di Pace” che finanzia la scuola – tenda.

Si tratta del ricavato di due pranzi sociali.