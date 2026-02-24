Stasera quattro minuti di silenzio, uno per ogni anno di guerra in Ucraina

Quattro minuti di silenzio, uno per ogni anno di guerra che si sta consumando in Ucraina. E’ il gesto emblematico, fortemente evocativo, che tutta la cittadinanza è invitata a condividere nella serata di oggi, martedì 24 febbraio alle 19.30 in piazza Cavalli, nella data che segna l’anniversario dell’invasione russa avvenuta il 24 febbraio 2022.

L’iniziativa, promossa dall’ambasciata ucraina in Italia e organizzata, a Piacenza, dall’associazione di volontariato Nadiya, intreccia la solidarietà e la commemorazione dei caduti - di cui il momento di raccoglimento è espressione - a un altro simbolo potente: la luce, nella sua accezione di speranza. Ad ogni partecipante, infatti, sarà richiesto di portare con sé e accendere una candela, una torcia elettrica, o semplicemente il proprio cellulare, per illuminare nel buio della sera uno scintillio di umanità.

«Per tutta la giornata - spiega l’assessora al Welfare Nicoletta Corvi - esporremo dalla facciata laterale del municipio anche la bandiera gialloblu dell’Ucraina, in adesione a una manifestazione che si svolgerà in tante città italiane.

Ha l’obiettivo primario di richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sul valore universale della pace, coinvolgendo in questo appello non solo le singole persone, le famiglie e le associazioni che vorranno essere presenti in piazza domani sera, ma anche le istituzioni pubbliche, le realtà private e imprenditoriali in tutti i settori, perché quei quattro minuti di silenzio siano, in una ricorrenza così triste e carica di significato, un’occasione di riflessione collettiva, di sensibilità e di impegno contro l’indifferenza ».