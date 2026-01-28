Telesoccorso ad Alseno, richieste entro il 31 dicembre

E’ aperto fino al 31 gennaio 2026 il bando per accedere gratuitamente al servizio comunale di Telesoccorso, destinato a tutti i residenti nel territorio comunale di Alseno che non sono nelle condizioni di provvedere in modo continuativo alle emergenze. Il servizio viene erogato a titolo gratuito ai cittadini che ne fanno richiesta, in base al numero di apparecchi a disposizione dell’amministrazione comunale. Le richieste pervenute vengono valutate ed inserite in un’apposita graduatoria compilata sulla base del punteggio attribuito ad ogni singola richiesta. Tra gli utenti ritenuti privilegiati vi sono: le persone anziane che vivono sole o con altri familiari con un livello di autosufficienza del nucleo familiare tale da non assicurare un’autonoma risposta alle emergenze sociali e sanitarie. Possono utilizzare il servizio anche: disabili e persone ad alto rischio sanitario.

Il servizio di telesoccorso consiste nell’installazione di un apposito apparecchio presso l’abitazione dell’utente che è collegato ad una centrale operativa attiva 24 ore su 24. L’utente, in qualsiasi momento premendo un tasto, sull’apparecchio o sul telecomando ad esso collegato, può parlare con gli operatori della centrale operativa. Saranno poi gli stessi operatori che, in caso di necessità, provvederanno ad attivare i soccorsi più idonei per assicurare un rapido intervento. Oltre agli interventi di emergenza, attraverso il telesoccorso, viene garantito agli utenti un contatto telefonico periodico con il fine di monitorare il corretto funzionamento dell’apparecchio.