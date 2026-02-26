Tradizioni pasquali, torna la lotteria di Piacenza in Blu

Torna la lotteria che l'associazione Piacenza in Blu ha organizzato tra le sue iniziative di inizio 2026. Una tradizione pasquale che la presidente dell'associazione Laura Pedretti ha annunciato nella sala del Consiglio Comunale insieme alla sindaca Katia Tarasconi, all'assessora al welfare Nicoletta Corvi e ai rappresentanti delle altre realtà coinvolte. Tra di loro troneggiava proprio l'uovo di preparato da Bardini Cioccolateria, di finissimo cioccolato fondente, con una doppia sorpresa all'interno: una selezione di sfiziosi cioccolatini Bardini e un prezioso regalo offerto da Bulla Sport.

Basterà acquistare i biglietti in uno dei punti piacentini che hanno deciso di partecipare e attendere l'estrazione finale da parte di Piacenza in Blu che comunicherà il vincitore. Questi i bar e le attività che hanno aderito all'iniziativa: i locali di Piacenza L'una per Te caffè, Caffè Mazzini, Bar Olimpico, Sette Platani caffè, Bar Prima Porta, Pisarei e fa... blues bistrò, Piacenza Rugby Club, Bar Junior, Kzero, Baciccia, Caffè Tazza D'Oro, Bar Dante, Bar Liceo Gioia, Jelmoni Ortofrutta e Palestra Sport's Center, Tabaccheria Valli di Ponte dell'Olio, Ristorante Rio Verde di località Due Case di Podenzano, Vita Club di Borgonovo Val Tidone e Lily Caffè di Casaliggio. Tutto il ricavato delle due iniziative andrà infatti all'associazione per la preziosa attività che svolge da anni: Piacenza in Blu è una realtà di promozione sociale che, grazie al supporto di professionisti, realizza progetti per il tempo libero rivolti a bambini, ragazzi e giovani adulti con disabilità, oltre a eventi di supporto per le famiglie e di sensibilizzazione per la cittadinanza.