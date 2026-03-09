Tradurre in azioni valori e principi: il bando per servizio civile Cri

Cogliere l'opportunità di impegnarsi in attività di utilità sociale, sviluppare nuove competenze e contribuire concretamente al benessere della comunità, in una organizzazione che, ogni giorno, traduce in azioni concrete i propri principi e valori. E' il comitato piacentino della Croce Rossa Italiana a lanciare un appello a tutti i giovani, con l'apertura ufficiale delle iscrizioni al Servizio Civile Universale 2026. Il bando nazionale è rivolto a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni al momento della presentazione della domanda. Le candidature sono aperte fino all'8 aprile 2026 alle ore 14:00, come riportato nel materiale informativo ufficiale del Servizio Civile.

Il Comitato di Piacenza propone due aree d’intervento che riflettono in modo concreto la missione e i valori della Croce Rossa:

Trasporti sanitari e servizi di assistenza: I volontari saranno coinvolti nelle attività di trasporto sanitario e di accompagnamento, contribuendo al sostegno quotidiano della popolazione e al funzionamento del sistema sociosanitario locale.

Inclusione sociale e supporto alle fasce vulnerabili: Il progetto prevede attività di prossimità, distribuzione di beni di prima necessità, iniziative di supporto sociale e altre azioni rivolte alle persone in difficoltà.

Entrambi i percorsi si svolgono nel rispetto dei Sette Principi Fondamentali della Croce Rossa – Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontarietà, Unità e Universalità – che guidano ogni attività operativa e formativa dell’Associazione. Come indicato dal materiale ufficiale del Servizio Civile, il percorso prevede: 25 ore settimanali, 5 giorni di servizio a settimana, compenso mensile di 519,47 euro. Tali elementi sono in linea con la normativa nazionale e con i progetti attivi sul territorio.