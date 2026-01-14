Tragedia in Svizzera, più controlli: «Ben vengano, ma le regole sono già rigide»

La tragedia di Crans Montana è ancora viva nelle menti di tutti. Per questo motivo in molti Paesi si stanno adottando delle misure più restrittive in termini di sicurezza dei locali.

A questo proposito, l’Italia sta facendo lo stesso, nonostante una regolamentazione già di base molto rigida sul tema.

Gli stessi esercenti sono d’accordo con l’iniziativa: «È positivo che ci siano maggiori controlli, anche se in Italia siamo avanti già anni luce in questi termini. Il problema sono i locali non da ballo che a volte organizzano serate senza avere i criteri e le autorizzazioni necessarie».