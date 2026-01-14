Tragedia in Svizzera, più controlli: «Ben vengano, ma le regole sono già rigide»
Le parole di imprenditori e proprietari di locali piacentini dopo la decisione della Prefettura di aumentare controlli
Danilo Di Trani
|37 minuti fa
La tragedia di Crans Montana è ancora viva nelle menti di tutti. Per questo motivo in molti Paesi si stanno adottando delle misure più restrittive in termini di sicurezza dei locali.
A questo proposito, l’Italia sta facendo lo stesso, nonostante una regolamentazione già di base molto rigida sul tema.
Il problema è stato affrontato anche nel territorio di Piacenza: la prefetta Patrizia Palmisani in sede di Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico ha annunciato maggiori controlli e più attenzione nei confronti dei locali sul tema della sicurezza.
Gli stessi esercenti sono d’accordo con l’iniziativa: «È positivo che ci siano maggiori controlli, anche se in Italia siamo avanti già anni luce in questi termini. Il problema sono i locali non da ballo che a volte organizzano serate senza avere i criteri e le autorizzazioni necessarie».
Leggi anche
Gli articoli più letti della settimana
1.
Incappucciati di notte per buttare i rifiuti dove ci sono ancora i cassonetti
2.
Incendio nella notte, a fuoco il tetto di una villetta
3.
Addio al genio creativo di Norberto Civardi: firmò gli spot di Coca Cola, Candy Alisè e mentine Tabu
4.
Donna investita da un bus, il mezzo sollevato da carabinieri e passanti