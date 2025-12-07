Una vita per il volontariato: Croce Bianca premia i decani

C’è chi alla Croce Bianca ha dedicato una vita, come se fosse un vero e proprio lavoro. Sergio Costa e Pierangelo Negri sono volontari da 35 anni e nella serata dedicata allo scambio degli auguri dell’associazione di volontariato - che si è svolta nella sede della Croce Bianca trasformata per l’occasione - sono stati protagonisti. Costa e Negri sono stati premiati come decani da pubblica assistenza di Piacenza, ma non sono i soli: Max Fermi ad esempio ha festeggiato il 25esimo anno da volontario, Filippo Zazzali, Giuseppe Alparone e Gianguido Andolfi sono a quota 20. Anche loro hanno ricevuto un riconoscimento insieme a quei volontari che contano 15 e 10 anni di attività.

Circa 200 sono state le persone presenti alla serata che ha premiato anche i venti volontari che hanno fatto più ore di servizio: «È stato un momento importante - sottolinea il Responsabile emergenze di Croce Bianca e coordinatore provinciale di Anpas Paolo Rebecchi che ha premiato insieme alla Responsabile volontari Alessandra Grana e al presidente di Croce Bianca Alessandro Miglioli - non solo perché è un’occasione per ritrovarci e scambiarci gli auguri, ma anche perché è una serata in cui ringraziamo chi permette a Croce Bianca di camminare sempre guardando al futuro, ossia volontari e dipendenti». 350 sono attualmente i volontari dell’associazione che conta anche sei dipendenti: tanti non sono mancati alla serata che ha visto partecipare anche il direttore di Libertà, Telelibertà e Liberta.it Gian Luca Rocco.