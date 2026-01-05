Vigili del fuoco e festa della Befana, porte aperte al Comando
Anche quest'anno è possibile portare giochi che verranno consegnati alla Caritas
Redazione Online
|2 ore fa
Torna anche quest'anno la tradizionale festa dei Vigili del fuoco, in occasione dell'Epifania.
Domani, 6 gennaio, le porte del Comando di strada Valnure si apriranno ai cittadini per mostrare mezzi e attrezzature e, per i più piccoli, la possibilità di prendere parte a qualche attività in qualità di “Piccolo Vigile del Fuoco”.
E anche per l'edizione 2026 si rinnova l’iniziativa “Un giocattolo per un sogno”, in collaborazione con la Caritas Diocesana di Piacenza e Bobbio: tutti i bambini che lo desiderano, iniziativa assolutamente volontaria, potranno portare un gioco, purché pulito ed in buono stato di conservazione, che verrà poi consegnato alla Caritas per la successiva distribuzione ai bambini delle famiglie in situazioni economiche meno fortunate delle nostre.
Il programma della giornata:
14.00 apertura: visita alla Sede, esposizione dei mezzi e attrezzature di intervento e possibilità di prendere parte a qualche attività in qualità di “Piccolo Vigile del Fuoco”;
15.00 arrivo previsto della “Befana”;
15.30 rinfresco in cortile organizzato dalla Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Sede di Piacenza,
17.30 Chiusura della manifestazione.