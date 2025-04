Vivere le incertezze, l'incontro tra Carrón e Violante

Comprendere e accettare le diversità di ognuno di noi, condividere le proprie paure e comunicare, è così che possiamo vivere senza incertezze in un mondo che sembra farci sempre più paura. Un prezioso insegnamento che arriva dal teologo Juliàn Carrón, ospite d'onore dell’incontro promosso dall’associazione Ingenua Baldanza e tenuto nel Salone Monumentale di Palazzo Gotico dove è stato presentato il libro “Abitare il nostro tempo. Vivere senza paura nell’età dell’incertezza”, un’intervista di Alessandra Gerolin a Carrón in dialogo con Charles Taylor e Rowan Williams. Carrón ha affrontato il tema del nostro tempo con Luciano Violante, ex presidente della Camera dei deputati.

“Dobbiamo trovare qualcuno che ci permetta di vivere in questa incertezza – ha spiegato Carron – lo vediamo nei bambini che quando hanno paura si rifugiano in una presenza adulta che consenta loro di stare nel mondo reale per sentirsi meglio. La domanda da un milione di euro che ci dobbiamo porre è: di quale presenza abbiamo bisogno noi? Se troviamo la risposta vivremo senza incertezze” La grande speranza per il futuro sono le giovani generazioni, come ha aggiunto Violante: “Ce ne sono tantissimi che fanno volontariato e altrettanti in politica che vogliono capire, imparare e io stesso quando vado nelle scuole incontro ragazzi che studiano, si impegnano, fanno domande, quindi questa idea del giovane come disperato e senza asse secondo me è sbagliata”.